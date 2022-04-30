Росіяни готуються до ще більшої активізації бойових дій на сході України

Війська держави-терориста Росії готуються до ще більшої активізації бойових дій на сході України. Про це на брифінгу в суботу, 30 квітня, повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, інформує Інтерфакс-Україна.

«Російські війська поступово нарощують інтенсивність ведення наступу на сході України одночасно в усіх напрямках. І найбільша його активність зараз спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Крім того, відзначені ознаки підготовки агресора до ще більшої активізації бойових дій», – розповів він.

Як повідомили в Міноборони, про це свідчать окремі підготовчі дії ворога. Наприклад, у Балаклійській центральній районній лікарні звільняються ліжко-місця та обладнано додатковий польовий госпіталь. В той самий час у російському місті Ростов-на-Дону на території військового госпіталю окупанти розташували додаткові холодильні установки для зберігання тіл загиблих.

До слова, наразі ворог зосередив свою увагу на декількох оперативних напрямках. Зокрема: на Луганщині хочуть здолати оборону ЗСУ на Попаснянському напрямку, у Гірській громаді та в Рубіжному.

На Слобожанському напрямку ворог зосередив основні зусилля на утриманні зайнятих позицій і завданні вогневого ураження підрозділам ЗСУ.

У Східній операційній зоні ворог продовжує вести наступ на Лиманському, Сєвєродонецькому, де намагається завершити захоплення Рубіжного, на Попаснянському та Курахівському напрямках.