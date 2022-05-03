Росіяни почали штурм «Азовсталі», обстріляли кілька районів Львова, вперше завдали ракетного удару по Закарпаттю, під прицілом була й низка інших областей. Водночас на окупованих територіях розгортається рух опору.

ZAXID.NET підсумовує шістдесят дев’ятий день війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни завдали ракетних ударів у кількох районах Львова. У деяких районах міста відсутнє електропостачання, оскільки обстрілами пошкоджені дві підстанції. Росіяни завдали ракетних ударів у низці регіонів України, частину ракет вдалось збити. Атаки були по Вінниччині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Одещині. Росіяни вперше завдали ракетного удару по Закарпаттю.

Росіяни з ночі обстрілювали Харків, Луганщину, Херсонщину, Миколаїв. Щодо Луганщини, то загарбники штурмують і обстрілюють населені пункти практично цілодобово. До прикладу, Сєверодонецьк за минулу добу витримав вісім артилерійських обстрілів росіян, у Рубіжному знищили сучасний елеваторний комплекс.

Після нічного бомбардування російські війська почали штурм «Азовсталі». Обстріли були й на Запоріжжі, а також на Сумщині.

За даними Генштабу ЗСУ, на тимчасово окупованих територіях розгортається рух опору, тож росіяни не можуть встановити там повний контроль.

Керівник головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів також про плани РФ у війні в Україні.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 3 травня втрати Росії серед особового складу становлять понад 24200 військових. Також було знищено:

танків – 1 062 (+14);

бойових броньованих машин (ББМ) – 2 567 (+48);

артилерійських систем – 475 (+16);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 162 (+10);

засобів протиповітряної оборони – 80 (+0);

літаків – 194 (+0);

гелікоптерів – 155 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 1 843 (+19);

легких швидкісних катерів/кораблів – 10 (+2);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 291 (+20);

спеціальна техніка – 38 (+6);

крилаті ракети – 84 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Щонайменше десятеро людей загинули, ще 15 – отримали поранення внаслідок обстрілу російськими військами коксохімічного заводу в Авдіївці на Донеччині.

Троє людей поранені, один загиблий через обстріли Харківщини, двоє цивільних загинули на Запоріжжі. Внаслідок нічних бомбардувань на «Азовсталі» загинули дві цивільні жінки, ще щонайменше дев’ятеро людей загинули від обстрілів на Донеччині.