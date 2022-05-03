У селищі Залізничне росіяни обстріляли школу та житлові будинки

Російські війська продовжують руйнувати житлові будинки та інфраструктуру в селищах та містах Запорізької області. У вівторок, 3 травня, росіяни обстріляли з артилерії селище Залізничне Гуляйпільського району. За інформацією речника Запорізької військової адміністрації полковника Івана Арєф’єва, внаслідок обстрілу загинуло двоє людей, пошкоджено 13 будівель.

«Російські загарбники розтрощили місцевий шкільний заклад. Ракетним обстрілом пошкоджено будівлю приміщення, дах та вікна. Окрім того, також пошкоджень зазнали 12 будинків. Внаслідок обстрілів від отриманих осколкових поранень загинуло двоє людей», – повідомив Іван Арєф’єв.

Фото Івана Арєф’єва

За цим фактом вже відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни».

Нагадаємо, напередодні внаслідок російських обстрілів також загинули двоє людей.