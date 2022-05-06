Українців попередили про підвищену загрозу ракетних ударів 8-9 травня, просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Розповімо про наслідки ракетних ударів по українських містах, а також підбитий ЗСУ російський фрегат у Чорному морі.

ZAXID.NET підсумовує сімдесят другий день війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

З ночі російські військові обстрілювали Луганську й Донецьку області, а також – Харків та Дніпропетровську область. Водночас українські захисники відбили у росіян п’ять сіл біля Харкова.

За даними ЗМІ, українські військові завдали ракетного удару по російському фрегату «Адмірал Макаров», він загорівся у Чорному морі.

Росіяни збільшили обстріли Запорізької області з авіації й артилерії. У Запоріжжі також затримали російського військового за підозрою в шпигунстві.

Пентагон заявив про відведення основних сил росіян від Маріуполя. Із міста та «Азовсталі» вдалось евакуювати ще 500 цивільних.

Українців попередили про підвищену загрозу ракетних ударів 8-9 травня. РНБО і поліція просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, також варто уникати масових скупчень людей.

Втрати російських окупантів

За даними ЗМІ, українські військові завдали ракетного удару по фрегату «Адмірал Макаров».

Станом на ранок 6 травня втрати Росії серед особового складу становлять понад 24900 військових. Також було знищено: