Міноборони повідомило, що наші ЗСУ виграли першу фазу війни. Проте розслаблятись ще зарано, оскільки зброї та мародерів у Росії є ще чимало. Варто підтримувати нашу армію, адже перемога буде за нами.

ZAXID.NET підсумовує сімдесят сьомий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Окупанти заблокували газопостачання України на Луганщину та Донеччину. Російські військові з мінометів обстріляли територію Чернігівщини, бої велись на сході та півдні. ППО також збила ворожу ракету біля Запоріжжя.

Сили ЗСУ мають успіхи на Харківському напрямку, де звільняють населені пункти, однак загалом на лінії фронту зберігається напружена ситуація. Зараз Росія перекидає війська з Харківщини на Луганський напрямок.

Загалом Україні вдалося відновити контроль на ділянці кордону протяжністю 1200 км, дві третини з яких – кордон з Росією.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Збройні сили України виграли першу фазу війни з Росією, однак попереду ще нелегкий етап боротьби. Розвідка США водночас прогнозує готовність Путіна до тривалої війни.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 11 травня втрати Росії серед особового складу становлять понад 26350 військових. Також було знищено:

танків – 1 187 (+17);

бойових броньованих машин (ББМ) – 2 856 (+48);

артилерійських систем – 528 (+9);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 185 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 87 (+0);

літаків – 199 (+0);

гелікоптерів – 160 (+2);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 1 997 (+17);

легких швидкісних катерів/кораблів – 12 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 390 (+10);

спеціальна техніка – 41 (+0);

крилаті ракети – 94 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

У бою за Маріуполь загинув один з лідерів львівських футбольних фанатів, на війни також загинув 32-річний слідчий ДБР зі Львова.

У Нацгвардії вперше озвучили втрати у війні з Росією, за час повномасштабного вторгнення загинув 501 військовий.