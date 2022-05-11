За останні дні зростає кількість обстрілів позицій прикордонників України з території Росії

Україні вдалося відновити контроль на ділянці кордону протяжністю 1200 км, дві третини з яких – кордон з Росією. Про це у середу, 11 травня, заявив директор Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Держприкордонслужби Леонід Баран.

«Держприкордонслужба в межах Київської, Сумської та Чернігівської областей вийшла на ділянки відповідальності. Відновлено контроль на ділянці кордону протяжністю 1200 км, дві третини з яких – кордон з РФ. Проте, небезпека залишається, тому класичних заходів охорони кордону не достатньо. Зараз продовжуються заходи з детальної перевірки місцевості та облаштовуються додаткові пости», – цитує директора департаменту прес-служба ДПСУ.

За його словами, найбільш напружена ситуація в Донецькій та Луганській областях.

«Ворог штурмовими діями намагається встановити контроль. Там, разом з іншими силами оборони, діють прикордонники – Луганського, Харківського та Краматорського загонів. На Маріупольському напрямку оборону тримають прикордонники Донецького прикордонного загону та Морські прикордонники Маріупольського прикордонного загону», - зазначив він.

Леонід Баран також назвав «провокативною» ситуацію на кордоні України з Білоруссю та Молдовою.

«Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою. Держприкордонслужба враховує можливу загрозу з боку цієї держави та вживає всіх необхідних заходів. Також складна та провокативна ситуація зберігається на Придністровському сегменті кордону з Молдовою», – зауважив очільник департаменту охорони державного кордону.

За його словами, прикордонники, враховуючи можливі ризики, також вживають всіх необхідних заходів. Наразі всі пункти пропуску на цьому сегменті закриті. Також він додав, що за останні дні зростає кількість обстрілів позицій прикордонників України з території Росії.