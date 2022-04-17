У США розпочалися військові навчання, під час яких відпрацьовуються сценарії з використанням ситуацій, що відбуваються в Україні після повномасштабного вторгнення РФ. Про це повідомляє «Голос Америки».

Використовуючи уроки, зроблені з російсько-української війни, американські інструктори готують солдатів до можливих майбутніх боїв з великим противником, таким як Китай чи Росія.

У навчаннях беруть участь російськомовні рольовики. Вони зображають представників ворожої держави, які контролюють вигадане місто Уджен. Також за легендою, вони постійно розповсюджують у соцмережах дезінформацію проти бригади американських військових, які готуються до атаки на захоплене ворогом місто.

Згідно зі сценарієм навчань, найближчими тижнями військових навчатимуть прийомів боротьби з ворогом, який має намір знищити місто ракетними залпами, щоб його захопити.

«Я думаю, що зараз вся армія дійсно дивиться на те, що відбувається в Україні, і намагається зробити висновки», – сказала міністерка армії США Крістін Вормут.

Вона додала, що викладені уроки варіюються від російського озброєння та проблем з логістикою до зв'язку та використання інтернету.

«Російсько-український досвід є дуже переконливою для нашої армії ілюстрацією того, наскільки важливою буде інформаційна сфера», — сказала Вормут. За її словами, про це йшлося близько п'яти років.

Але, як зазначила Вормут, «насправді ми бачимо, наскільки неймовірно сильним виявився Зеленський. Це світова війна, яку реальний світ може побачити та спостерігати у режимі реального часу».