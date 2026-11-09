Волинський окружний адміністративний суд зобов’язав військову частину виплатити військовослужбовцю додаткову винагороду за періоди лікування після травм, отриманих на Луганщині та Харківщині. Після одного з них чоловікові встановили третю групу інвалідності.

Як йдеться в рішенні суду від 3 листопада, волинянин проходив військову службу з березня 2022 року до грудня 2025-го. У червні 2022 року під час артилерійського обстрілу поблизу села Ласкутівка на Луганщині він отруївся невідомою речовиною та отримав контузію. Після цього військовий лікувався та пішов у 30-денну відпустку за станом здоров’я.

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У липні 2023 року боєць знову постраждав – у нього діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. У жовтні того ж року він потрапив до психіатричного закладу на Полтавщині, де лікувався до кінця листопада.

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Ще одне бойове поранення військовий дістав 10 лютого 2025 року під час виконання завдань у Вовчанську на Харківщині. Тоді він зазнав численних осколкових уражень голови, живота, плеча, стегна й гомілки. До 21 березня чоловік перебував на стаціонарному лікуванні. У липні та серпні 2025 року він знову лікувався в медзакладі на Волині. У вересні йому встановили третю групу інвалідності через травми, пов’язані із захистом Батьківщини.

Після звільнення зі служби військовий з’ясував, що частина не нарахувала йому додаткову винагороду в розмірі 100 тис. грн на місяць за всі періоди лікування та відпустки після травм. Тому він звернувся до суду.

За шістьма епізодами, зазначеними в матеріалах справи, йдеться загалом про 140 календарних днів лікування. Це приблизно 466,7 тис. грн.

У військовій частині позов не визнали. Там пояснили, що виплати здійснюють на підставі наказів командирів, які видають після отримання рапортів і медичних документів. За словами представників частини, позивач не надав необхідних підтверджень за всі періоди лікування. Водночас йому вже виплачували додаткову винагороду за ті періоди перебування в лікарні, які він підтвердив відповідними документами.

Суддя Оксана Андрусенко повністю задовольнила позов військового. Вона зобов’язала військову частину нарахувати та виплатити чоловікові додаткову винагороду з розрахунку 100 тис. грн на місяць за шість періодів лікування та відпустки з червня 2022 року до серпня 2025-го. Під час розрахунку мають врахувати вже виплачені кошти.