Рівненський окружний адміністративний суд скасував рішення комісії Міністерства оборони України, яка відмовила матері, дружині та сину загиблого військового у виплаті 15 млн грн одноразової допомоги. Причиною відмови стало те, що під час розтину в крові солдата виявили 1,32 проміле алкоголю. Суд зобов’язав Міноборони повторно розглянути питання про виплату.

Як йдеться у рішенні суду від 26 серпня, військовослужбовець до повномасштабного вторгнення проживав у Дубенському районі. Із травня 2023 року він служив маскувальником взводу інженерно-саперної роти.

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За даними службового розслідування, 31-річний старший солдат тяжко травмувався 30 липня 2025 року в селі Великомихайлівка Дніпропетровської області внаслідок влучання FPV-дрона в його автомобіль.

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Чоловіку надали першу медичну допомогу та евакуювали до стабілізаційного пункту в Орли, де він помер. Водночас судово-медична експертиза встановила, що в крові військового було 1,32‰ етилового спирту.

52-річна мати військовослужбовця та 30-річна дружина, яка також діє в інтересах неповнолітнього сина, звернулися до ТЦК із заявою про призначення одноразової грошової допомоги. Однак комісія Міноборони відмовила їм у виплаті, пославшись на те, що військовослужбовець перебував у стані алкогольного сп’яніння. Родина оскаржила це рішення в суді.

Суддя Олег Гресько визнав протиправним і скасував пункт рішення комісії Міноборони від 27 березня. Міністерство має повторно розглянути це питання з урахуванням правової оцінки, наданої судом.