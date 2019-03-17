Водій євробляхи кинув гранату в поліцейських на Дніпропетровщині

Водій «євробляхи» кинув гранату в поліцейських, які його зупинили

В неділю, 17 березня, у Вільногірську Дніпропетровської області водій автомобіля на єврономерах кинув гранату в поліцейських після того, як вони його зупинили.

Поліцейські отримали інформацію про пересування підозрілого автомобіля. Зупинивши водія, вони почали перевірку його документів, але в цей момент чоловік кинув в бік поліцейських гранату і почав тікати, повідомила обласна поліція. Внаслідок цього інциденту поранення отримав начальник сектору реагування патрульної поліції В’ячеслав Андруцький.

Поліцейські почали переслідування чоловіка і застосували табельну вогнепальну зброю. Пораненого втікача затримали під час спроби застосування ще однієї гранати.

Злочинця затримали при спробі кинути в поліцейських ще одну гранату

Зловмисником виявився раніше засуджений 32-річний місцевий житель.

«За посягання на життя працівника правоохоронного органу затриманому загрожує позбавлення волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі», – наголосили в поліції.