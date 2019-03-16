Поблизу Ужгорода обурений українець на євроблясі прорвав кордон

Порушника після прориву затримали вже на території Ужгородського району

У Закарпатській області водій за кермом авто Mazda з іноземними номерами прорвав кордон після того, як йому повторно відмовили у ввезенні автомобіля на українську територію. Інцидент трапився ввечері 15 березня, інформує прес-центр Державної прикордонної служби.

Згідно з повідомленням, прикордонники двічі затримували чоловіка, який намагався ввезти так звану євробляху через автомобільний пункт пропуску «Ужгород». Зокрема, після того, як він отримав картку відмови за порушення, чоловік замість повернення до Словаччини на швидкості попрямував у бік Ужгорода. Прикордонний наряд затримав його і оштрафував.

Однак вже за кілька годин він спробував повторити маневр. Отримавши чергову картку відмови, він зробив вигляд, що розвертається в бік Словаччини, проте змінив напрям і на високій швидкості поїхав у напрямку Ужгорода. На виїзді з пункту пропуску він збив шлагбаум, а також пошкодив авто, коли наїхав на знаряддя для примусової зупинки.

Чоловік збив шлагбаум і пошкодив своє авто, фото ДПСУ

Порушника затримали вже в Ужгородському районі, ним виявився 51-річний житель Вінниччини. Його доставили в поліцію, де, згідно з попередніми даними, він перебуватиме під арештом впродовж трьох діб. Автомобіль з іноземною реєстрацією вилучили правоохоронці.