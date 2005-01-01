Водія, який на смерть збив оператора телеканалу «24», посадили на 5 років

Водія, який 16 грудня 2015 року збив телеоператора каналу «24» Сергія Чернікова, посадили за ґрати на 5 років. Таке рішення в середу, 27 грудня, ухвалив Шевченківський райсуд Києва, повідомив телеканал.

Там справу розглядали понад рік, з різних причин судові засідання переносили.

Як відомо, увечері 16 грудня 2015 року оператор повертався з роботи додому, проте у центрі Києва прямо на пішохідному переході його збив автомобіль. Через добу від травм Сергій помер у лікарні. Через 2 роки після трагічної ДТП, суддя нарешті зачитав вирок водієві.

«Судова тяганина тривала понад рік. Винуватцю ДТП загрожувало до 8 років. Він же себе винним не вважає. Хоча на відео, оприлюднених у суді добре видно, як водій Сергій Виноградов проїжджає перехрестя на жовтий сигнал світлофора. І на пішохідному переході збиває нашого колегу», – йдеться у повідомленні.

Як повідомив телеканал, вироком рідні оператора задоволені, адже побоювались, що водій отримає значно менший або навіть умовний термін.

Як повідомляв ZAXID.NET, в середу, 27 грудня, суддя на позашляховику на смерть збив пішохода.