В Києві суддя на позашляховику на смерть збив пішохода, – ЗМІ

СуспільствоВолодимир Пиріг, 27 грудня4230

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В Києві суддя на позашляховику на смерть збив пішохода, – ЗМІ
фото Дмитра Реплянчука/Громадське ТБ
Авто, яке збило пішохода, вказане в декларації судді

У Києві на вулиці Васильківській водій на позашляховику Land Rover збив чоловіка на пішохідному переході. Від травм постраждалий помер на місці.

Як повідомило «Громадське ТБ» з посиланням на одразу два джерела у Міністерстві внутрішніх справ, за кермом поззашляховика був суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області Сергій Корнієнко. Журналісти також проаналізували електронну декларацію Корнієнка, в якій вказано такий же автомобіль.

Патрульні поліцейські, які були присутні на місці ДТП, повідомили, що водій позашляховика поїхав для проходження тесту на вміст алкоголю в крові.

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