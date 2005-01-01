В Івано-Франківську протоієрей УПЦ (КП) напідпитку вчинив ДТП

Священик намагався втекти з місця ДТП

СуспільствоОлег Костюк, 27 грудня10600

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В Івано-Франківську протоієрей УПЦ (КП) напідпитку вчинив ДТП
фото «КУРСу»
Винуватець ДТП залишив автомобіль та втік з місця пригоди

У вівторок, 26 грудня в Івано-Франківську на вулиці Івана Павла ІІ Mercedes Е-класу в’їхав у мікроавтобус Volkswagen Caravelle. Винуватцем ДТП виявився протоієрей Української православної церкви Київського патріархату настоятель храму Вознесіння Господнього в селі Семаківці Городенківського району Андрій Дмитрук, повідомляє місцевий сайт «КУРС».

Як повідомляється, напередодні ввечері патрульні патрульні побачили скупчення людей і з’ясували, що винуватець ДТП залишив автомобіль та втік з місця пригоди.

Пасажир Volkswagen Caravelle скаржився на біль у колінах, тому йому викликали «швидку допомогу».

Водія Mercedes поліцейські наздогнали за 300 метрів від місця ДТП. Він мав явні ознаки алкогольного сп’яніння, пише видання з посиланням на патрульну поліцію Івано-Франківської області.

Як пише «Галка», у Коломийській єпархії пообіцяли прокоментувати подію згодом.

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