В Одесі п'яний водій намагався заїхати на авто до супермаркету

На цьому автомобілі порушник намагався заїхати до великої крамниці

В Одесі затримали п’яного водія, який на своєму автомобілі Peugeot збирався заїхати в супермаркет. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє патрульна поліція Одеси.

«Авто порушника зіткнулося з автомобілем ВАЗ. ДТП сталася 25 грудня, на перетині вулиць Старопортофранківської та Тираспольської. Водій-порушник мав явні ознаки алкогольного сп’яніння», – йдеться в повідомленні.

Порушник після затримання, фото поліції

Як зазначили очевидці, перед цим водій розбив вітрину магазину і намагався на автомобілі заїхати в супермаркет.

Пізніше його зупинив екіпаж патрульної поліції. На 26-річного водія Peugeot інспектори склали протоколи.