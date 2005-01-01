В Одесі п'яний водій намагався заїхати на авто до супермаркету

В Одесі затримали п’яного водія, який на своєму автомобілі Peugeot збирався заїхати в супермаркет. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє патрульна поліція Одеси.
«Авто порушника зіткнулося з автомобілем ВАЗ. ДТП сталася 25 грудня, на перетині вулиць Старопортофранківської та Тираспольської. Водій-порушник мав явні ознаки алкогольного сп’яніння», – йдеться в повідомленні.
Порушник після затримання, фото поліції
Як зазначили очевидці, перед цим водій розбив вітрину магазину і намагався на автомобілі заїхати в супермаркет.
Пізніше його зупинив екіпаж патрульної поліції. На 26-річного водія Peugeot інспектори склали протоколи.
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер: