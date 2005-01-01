В Одесі п'яний водій намагався заїхати на авто до супермаркету

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 09:0210610

До теми

В Одесі п'яний водій намагався заїхати на авто до супермаркету
фото поліції
На цьому автомобілі порушник намагався заїхати до великої крамниці

В Одесі затримали п’яного водія, який на своєму автомобілі Peugeot збирався заїхати в супермаркет. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє патрульна поліція Одеси.

«Авто порушника зіткнулося з автомобілем ВАЗ. ДТП сталася 25 грудня, на перетині вулиць Старопортофранківської та Тираспольської. Водій-порушник мав явні ознаки алкогольного сп’яніння», – йдеться в повідомленні.

Порушник після затримання, фото поліції

Як зазначили очевидці, перед цим водій розбив вітрину магазину і намагався на автомобілі заїхати в супермаркет.

Пізніше його зупинив екіпаж патрульної поліції. На 26-річного водія Peugeot інспектори склали протоколи.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

В Одесі п'яна чиновниця мерії їздила з дитиною за кермом і ображала поліцейських ZAXID.NET
В Одесі за ніч невідомі спалили 19 автомобілів ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук