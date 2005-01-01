В Одесі п'яна чиновниця мерії їздила з дитиною за кермом і ображала поліцейських

В Одесі зловили п'яну працівницю мерії, яка перебувала за кермом

У суботу ввечері, 23 грудня, в Одесі затримали працівницю мерії, яка п'яною їздила за кермом. Про це передає «Думская».

Як зазначається, чиновниця їхала за кермом автомобіля Nissan Micra. При складанні протоколу вона поводилася неадекватно, ображала патрульних поліціянтів і намагалася вдарити журналіста, який знімав те, що відбувається на камеру. Весь цей час із нею поруч перебувала дитина, яка їхала з нею в машині, поки її не зупинили інспектори.

Користувачі соцмереж впізнали жінку. Нею виявилася заступниця начальника департаменту надання адміністративних послуг Одеської міськради Діана Тірновенко.