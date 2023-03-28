Автомобіль застряг посередині річки через значний підйом рівня води

У понеділок, 27 березня, у місті Старий Самбір на Львівщині водійка автомобіля Škoda Octavia спробувала переїхати річку Яблунька і застрягла посередині. Рятувальникам довелося визволяти водійку та пасажирок авто, в тому числі 3-річну дитину.

Як розповіли в ДСНС Львівщини, інцидент трапився увечері близько 21:30 у місті Старий Самбір на вул. Садовій. Водійка автомобіля Škoda Octavia переїжджала річку Яблунька та застряла.

Через значний підйом рівня води в річці автомобіль опинився у водяній пастці. В автомобілі перебували троє жінок та 3-річна дитина. Надзвичайники, страхуючи один одного за допомогою мотузки, зайшли у воду та перенесли людей на берег. На щастя, ніхто не постраждав.