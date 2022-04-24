Президент Володимир Зеленський звернуся до українців з нагоди Великодня

Президент Володимир Зеленський із Софії Київської привітав українців з Великоднем, який припав на 60 день повномасштабної війни з Росією.

«Я перебуваю у великому місці. Великому Софійському соборі. В соборі, що закладено тисячу років тому, на полі священної битви, де військо Київської Русі-України розгромило печенігів. Сьогодні ми віримо в нову перемогу України. І всі ми впевнені, що нас не знищить жодна орда і жодна нечисть. Ми долаємо темні часи, і у цей світлий день я і більшість із нас не у світлих одежах, але ми боремось за світлу ідею. На світлій стороні. І на нашому боці правда, люди, Господь і вище небесно сяйво», – сказав у привітанні Зеленський.

Президент підкреслив, що допоки є Оранта (мозаїчна вівтарна ікона в Софійському соборі) – є Софія, а з нею стоїть Київ, а значить – вся Україна.

«У цей великий день ми всі віримо, що наш світанок скоро настане. Оранта на латині означає – "той, що молиться". Останні два місяці ми молимось усі», – додав президент.

У своїй молитві він перерахував українських захисників – ЗСУ, нацгвардійців, прикордонників, добровольців та волонтерів. Згадав про мирних мешканців, які втратили близьких від рук росіян.

«Ми ніколи не знищували інші народи, тож не дай нікому знищити нас. Ми не захоплювали чужих земель, тож не дай захопити нашу. Збережи Україну. Її правий і лівий береги. В часи, коли її бʼють по правій та лівій щоці... І у Великдень ми просимо великої благодаті, щоб здійснилась наша велика мрія – це ще один Великий день. День, коли в Україні настане великий мир», – продовжив молитву президент.

За його словами, Україна просить у Бога лише одного – миру та процвітання.

«На Великдень ми просимо в Бога великої благодаті, щоб здійснилася велика мрія. Це ще один Великий день – день, коли в Україні настане великий мир!» – підписали відео в ОП.

Зеленський нагадав, що після темних часів обов’язково прийдуть світлі, бо нині країну обороняють світлі люди України та всього світу. Він закликав усіх громадян берегти себе, своїх близьких та Україну.

«З вірою та впевненістю в це, я вітаю всіх вас зі святом Пасхи і Великоднем. Бережіть себе. Бережіть своїх близьких. Бережіть Україну! Христос воскрес! Воістину воскрес!», – завершив своє привітання президент України.

Як відомо, у неділю, 24 квітня, у християн східного обряду - свято Воскресіння Христового. Багато релігійних громад з благословіння своїх очільників ухвалили рішення про перенесення Великодніх богослужінь на вечірній, ранковий або денний час.

Україна пропонувала росіянам встановити перемир'я на період свят, але окупанти ідею відкинули. Натомість ГУР закликало українців бути обережними через можливі провокації росіян на свята.