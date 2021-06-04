Рада Європейського Союзу запровадила заборону на проліт білоруських літаків над повітряним простором країн-членів. Про це йдеться в рішенні Ради ЄС від 4 червня.

Відтепер усі країни-члени ЄС зобов’язані відмовляти в доступі до свого повітряного простору та своїх аеропортів усім літакам, якими оперують білоруські авіаперевізники.

Рада ЄС також зобов’язала відмовляти авіаперевізникам із Білорусі у будь-якому використанні аеропортів на території ЄС.

Заборону ухвалили після відповідного рішення Європейської ради 24 травня, у якому лідери держав-членів ЄС засудили примусову посадку в Мінську літака Ryanair і затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича.

Затримання Романа Протасевича: що відомо

Колишнього редактора білоруського опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича затримали 23 травня у Мінську. Для його затримання білоруські силовики вдалися до примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса і на борту якого перебував Протасевич разом зі своєю дівчиною – росіянкою Софією Сапегою.

Літак посадили нібито через те, що його замінували, однак зрештою вибухівки на борту не знайшли. При цьому для примусової посадки літака білоруська влада підняла у повітря винищувач. Лукашенко заявив, що сигнал про мінування надійшов зі Швейцарії, хоча Раніше білоруська влада заявляла, що відповідне повідомлення надійшло від палестинського руху ХАМАС. Угруповання звинувачення в таких діях заперечило.

Білоруські силовики опублікували відео з Романом Протасевичем, на якому видно сліди побиття. Хоча сам Протасевич на цьому відео каже, що не має проблем зі здоров’ям.

Світова спільнота назвала такі дії білоруської влади «актом державного тероризму», а світові авіакомпанії почали здійснювати авіарейси в обхід Білорусі. Зокрема, польоти над Білоруссю заборонила Україна. Крім того, білоруській авіакомпанії Белавіа заборонили польоти до Європи.

Кабінет міністрів з 29 травня заборонив літакам, зареєстрованим у Білорусі, входити в повітряний простір України