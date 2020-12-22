За дві крадіжки чоловік відсидить понад 3 роки

Мешканець Борислава отримав 3 роки позбавлення волі за крадіжки пожертв у церквах. Дві крадіжки він скоїв у курортних Східниці і Трускавці цього року.

«У серпні цього року бориславчанин через незачинені двері увійшов до приміщення каплички на території готельно-лікувально-оздоровчого комплексу «ДіАнна» у смт Східниця, звідки викрав 800 грн. Згодом, на початку вересня, він знову скоїв крадіжку зі скриньки для пожертв, проте цього разу 5000 грн у Трускавці з церкви Покрови Пресвятої Богородиці», – повідомили у прес-службі Львівської обласної прокуратури.

Чоловік зламав замок скриньки пожертв у капличці відпочинкового комплексу, яка була відчинена (фото прокуратури)

Розслідування велося за ч.3 ст.185 КК України (крадіжка, вчинена повторно з проникненням у сховище). Підозрюваний раніше був неодноразово судимим та перебував під адміністративним наглядом. У скоєному він зізнався. Також його зафіксували камери відеоспостереження.

Трускавецький міський суд підтримав обвинувачення прокурорів. 42-річного жителя Борислава за два злочини засудили до 3 років позбавлення волі.