За вбивство брата мешканець Солонки відсидів лише вісім місяців

Тіло вбитого чоловіка знайшли у цьому припаркованому автомобілі

Пустомитівський районний суд відпустив на волю 41-річного мешканця села Солонка Валентина Іваська, який вбив свого зведеного брата і залишив його тіло у припаркованому автомобілі. Після восьми місяців, проведених у СІЗО, Іваська звільнили з-під варти у залі суду. Такий вирок винесла суддя Пустомитівського райсуду Ірина Мельничук 12 квітня.

Нагадаємо, 25 червня 2018 року у селі Солонка біля Львова в автомобілі Daewoo Nexia знайшли мертвого 38-річного чоловіка. На його тілі виявили кілька ножових ран. Протягом лічених годин правоохоронці встановили, що до скоєння цього злочину причетний 41-річний зведений брат загиблого, який наніс йому три ножових поранення під час конфлікту – один в ногу і ще два у руку. Пізніше експерти встановили, що 38-річний чоловік помер внаслідок крововтрати піся удару в ногу – лезо ножа перетнуло великогомілкову артерію.

У суді Валентин Івасько розповів, що вбив свого зведеного брата випадково. За його словами, того вечора його брат сильно напився і намагався поїхати на його машині. Коли Івасько не дав братові завести автомобіль, він нібито розпочав з ним бійку. Під час бійки, за версією Іваська, він витягнув ніж, а його брат схопив лезо рукою, таким чином отримавши поранення. Після цього бійка продовжилась, і Івасько вдарив брата ножем в ногу і закрився від нього в машині. Уже під ранок Івасько вийшов з машини і побачив, що його брат лежить мертвий біля автомобіля.

За словами Іваська, перебуваючи у паніці, він затягнув тіло брата у машину, після чого пішов пішки до свого гаража, що в районі ТРЦ Victoria Gardens. Біля торгового центру чоловіка затримала поліція – це сталося через кілька годин після вбивства.

Суддя Пустомитівського райсуду Ірина Мельничук призначила Валентину Іваську 1 рік та 4 місяці ув’язнення. Однак враховуючи те, що чоловік просидів 8 місяців в СІЗО, його випустили на волю за «законом Савченко» (день в СІЗО рахується за два). Такий вирок суддя мотивувала каяттям Валентина Іваська, його сприянням слідству та відсутністю претензій від родичів загиблого. Окрім того, слідство довело, що Івасько вчинив вбивство з метою самооборони.

Валентина Іваська судили за статтею 124 ККУ (умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони), яка передбачає покарання до двох років ув’язнення.