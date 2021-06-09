За систематичне знущання з матері та вимагання у неї грошей на алкоголь 45-річному присудили 240 годин громадських робіт. Про покарання чоловіка за домашнє насильство у середу, 9 червня, повідомила прокуратура Івано-Франківської області.

«Чоловік систематично вчиняв щодо літньої матері психологічне насильство: ображав її нецензурними словами та погрожував фізичною розправою, вимагаючи грошові кошти на придбання спиртного й сигарет, примушував купувати для нього ці товари», – йдеться у повідомленні прокуратури.

У прес-службі Івано-Франківської прокуратури ZAXID.NET уточнили, що чоловіку 45 років і він проживає разом зі своєю літньою матір'ю. Відомо також, що чоловік і раніше неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за знущання з матері.

За повторне вчинення сімейного насильства щодо матері чоловіку присудили 240 годин громадських робіт, а також вирішили направити його для проходження перевиховної програми для кривдників.