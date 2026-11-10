Учасникам схеми загрожує до 10 років ув’язнення

Детективи БЕБ спільно з прокурорами викрили канал незаконного ввезення діамантів та елітних ювелірних виробів з ОАЕ. Учасником схеми був чинний працівник Закарпатської митниці, а під час обшуків вилучили коштовності на понад 1 млн доларів.

Як повідомили в Бюро економічної безпеки у вівторок, 10 листопада, митник разом із дружиною перевозив діаманти через кордон, приховуючи від контролю. Незаконно ввезені діаманти передавали спільникам, які використовували їх для необлікованого виготовлення ювелірних прикрас під власним брендом.

Готову продукцію реалізовували через ювелірний бутик у Києві, що належить організаторам схеми.

«Учасники групи налагодили повний цикл незаконної діяльності – від контрабандного ввезення дорогоцінного каміння до виготовлення та продажу готових ювелірних виробів», – розповіли в БЕБ.

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Під час дев’яти обшуків в автомобілі, ювелірній майстерні та бутику вилучили діаманти та ювелірні вироби загальною вартістю понад 1 млн доларів. Правоохоронці встановлюють усіх учасників схеми та обсяги незаконного переміщення коштовностей.

Слідчі відкрили справу за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 201–3 (контрабанда товарів) Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають до 10 років ув’язнення.