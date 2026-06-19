Загалом під арештом опинилися активи Василя Пупена на суму 184,9 тис. євро, 154,1 тис. доларів та 65,5 тис. доларів

Печерський районний суд Києва арештував гроші державного інспектора відділення митного оформлення поста «Тиса» Закарпатської митниці Василя Пупена, які ДБР вилучило під час обшуків. Митника підозрюють у незаконному збагаченні на понад 23 млн грн. На відповідні ухвали суду звернув увагу депутат Ужгородської міськради Віталій Глагола.

Зазначається, що під час обшуків, проведених 8 квітня 2026 року в рамках кримінального провадження про незаконне збагачення, слідчі виявили гроші. Загальна сума підозрілих активів у справі перевищує 23 млн грн. Серед об'єктів, що фігурують у розслідуванні, – земельна ділянка площею 1,6 тис. м² з житловим будинком площею майже 330 м² в Ужгороді. Майно офіційно оформлене на матір посадовця, однак, за даними слідства, фактично використовується ним та його родиною. Крім того, до справи долучено автомобіль Skoda Kodiaq 2024 року, придбаний дружиною митника.

Суд виніс дві окремі ухвали щодо арешту грошей, виявлених у митника. За першою ухвалою заарештовано 19 тис. євро та 80 тис. доларів. Друга ухвала стосується значно більшої суми: 165,9 тис. євро, 74,1 тис. доларів та 65 тис. грн. Захист намагався кваліфікувати ці гроші як позику, проте не надав жодного документа, який би міг це підтвердити. Загалом під арештом опинилися активи Василя Пупена на суму 184,9 тис. євро, 154,1 тис. доларів та 65,5 тис. доларів.

Як писав ZAXID.NET раніше, ділянку мати митника купила восени 2022 року – офіційно за 40,1 тис. Проте, за результатами експертиз НАЗК, реальна ринкова вартість на момент купівлі становила майже 1,8 млн грн. Тобто майно було оформлене за ціною, що в 45 разів нижча за ринкову. Вже влітку 2023 року на цій ділянці завершили будівництво житлового будинку й одразу ввели його в експлуатацію. Туди переїхав сам посадовець із дружиною та дітьми. Вартість будинку на той момент перевищувала 19 млн грн.

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Окремо в матеріалах справи фігурує автомобіль Skoda Kodiaq 2024 року, придбаний дружиною митника наприкінці 2024 року за понад 1,9 млн грн. За її словами, авто вдалося купити за гроші, отримані від продажу попередніх автівок.