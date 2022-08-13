Гроші від перевізників отримував посередник від правоохоронних органів

Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему незаконного збагачення у Запоріжжі, щоденний незаконний прибуток якої складав два мільйони гривень. Правоохоронці вимагали від українців гроші за перетин лінії розмежування.

Як повідомило в суботу, 13 серпня, Державне бюро розслідувань, окремі «ділки» Запорізької обласної військової адміністрації, міської ради, а також правоохоронних органів і посередника-громадянина України організували схему з вимагання та отримання хабарів від осіб, які здійснюють регулярні пасажирські перевезення. Вони створювали штучні перешкоди – затягували час або свідомо допускали помилки під час оформлення документів. В результаті час розгляду заявок на виїзд необґрунтовано затягувався та складав від 4 до 5 тижнів, або ж взагалі – особі відмовляли у перетині лінії зіткнення, оскільки у документах були вказані неточні дані.

Тому злочинці вимагали плату за пришвидшення цих процедур. В Офісі генпрокурора уточнили, що йшлося про вимагання плати за безперешкодне проходження «фільтраційних» заходів та виїзд поза загальною чергою на тимчасово окуповані території.

«Була розроблена ціла система поборів із громадян, в залежності від засобу пересування та швидкості розгляду питання. Зокрема, з однієї автівки неправомірна вигода могла складати до 800 доларів США. Гроші отримували спеціально залучені посередники», – повідомило ДБР.

13 серпня посередника від правоохоронних органів викрили на гарячому та затримали під час одержання хабара в сумі 1400 доларів від перевізника. Також працівники ДБР провели понад 20 обшуків у Запорізькій обладміністрації, міській раді, правоохоронних органах області, у тому числі в осіб, які можуть бути причетні до цієї злочинної схеми. Вилучено: чорнові записи, документи, незаконно отримані кошти, засоби зв’язку та інші речі.