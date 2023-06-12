Курсанти ДСНС з Харківщини загинули через наказ керівника кафедри розібрати снаряд

У справі про загибель двох курсантів-рятувальників у Харківській області повідомлено про підозру начальнику кафедри Національного університету цивільного захисту України. Саме він 31 травня наказав їм розібрати артснаряд, хоча самі курсанти наголошували, що не знають, як правильно це робити. Про це 12 червня повідомила Харківська обласна прокуратура.

Вибух у навчальному корпусі Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування стався 31 травня, тоді загинули двоє третьокурсників університету цивільного захисту, ще один курсант отримав поранення. Трагедія сталася в Харківському районі у приміщенні гуртожитку, де нині живуть і навчаються курсанти.

Раніше у поліції припускали, що вибухнув артснаряд до САУ «Піон». Тепер досудовим розслідуванням встановлено, що вибухнув артснаряд калібром 152 мм. З'ясувалось, що начальник кафедри приніс до навчального корпусу цей снаряд і наказав студентам розібрати боєприпас до 6 червня.

Студенти спробували пояснити, що вони навчаються лише на третьому курсі, та не знають, як правильно це робити. Проте начальник кафедри сказав їм «зробити це в обов'язковому порядку, інакше їх не відпустять у звільнення». Прокурори пояснили, що відповідно до посадової інструкції, саме начальник цієї кафедри мав би контролювати дотримання правил протипожежної безпеки і його завдання було злочинним.

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області начальнику кафедри вишу повідомлено про підозру за фактом вбивства двох осіб, вчиненого через необережність [ч. 2 ст. 119 КК України]. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.