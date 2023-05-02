За словами Зеленського, найближчим часом Україну чекає активізація на міжнародній арен

Президент України Володимир Зеленський розповів про підготовку важливих безпекових рішень для розвитку України. Про це Зеленський сказав 2 травня у своєму вечірньому зверненні.

Серед іншого він повідомив про чергове засідання військового кабінету.

«Перше – військовий кабінет. Це особлива робота з ключовими командувачами й тими, хто забезпечує оборону. Зрозуміло, що це закрита робота, її деталі не оприлюднюються. Але так само, як і засідання Ставки, військовий кабінет теж працює регулярно для синхронізації наших найбільш важливих оборонних та активних дій», – заявив Зеленський.

Також президент України повідомив, що зараз готується великий пакет санкцій проти РФ.

«Провів нараду щодо посилення санкційних режимів – як наших, українських, та і спільних із партнерами. Уважно стежимо за тим, як держава-терорист намагається обходити санкції, фіксуємо кожен такий напрямок, працюємо разом з партнерами, щоб заблокувати це. Готуємо великий санкційний пакет. Рішення вже незабаром», – зазначив він.

За словами Зеленського, найближчим часом Україну чекає активізація на міжнародній арені – «буде багато переговорної роботи, міжнародні заходи, які посилять нашу оборону». Також Зеленський зазначив, що уряд готує важливі концептуальні безпекові рішення для розвитку України.

«Провів нараду з главою уряду Шмигалем. Координація, підготовка рішень. Готуємо концептуальні безпекові рішення для розвитку України, нашої інфраструктури як зараз, так і після війни. Готуємось і до запланованих міжнародних зустрічей щодо відбудови України та відповідних переговорів із партнерами», – сказав Зеленський.