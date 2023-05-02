Верховна Рада на законодавчому рівні визнала політичний режим у Росії «рашизмом» та засудила його. Відповідний проект постанови №9101 на засіданні 2 травня підтримав 281 народний депутат. Постанова адресована Організації Об’єднаних Націй, Європейському Парламенту, Парламентській Асамблеї Ради Європи, Парламентській Асамблеї ОБСЄ, Парламентській Асамблеї НАТО, урядам та парламентам іноземних держав із закликом підтримати засудження ідеології, політики та практики рашизму.

Ініціатори постанови вважають, що вона дозволить визначити форми агресії та спонукатиме засудженню державами світу політики РФ, яка призводить до вчинення воєнних злочинів та геноциду українського народу. Також вона має допомогти сформувати єдиний підхід міжнародних інституцій до визначення російської політики.

«Жорстока, неспровокована війна Російської Федерації проти України викрила всьому світові реальну сутність політичного режиму В. Путіна, як неоімперської, тоталітарної диктатури, яка наслідує найгірші практики минулого та втілює ідеї фашизму та націонал-соціалізму в сучасній версії російського фашизму (рашизму)», – йдеться в постанові.

Терміном «рашизм» часто називають політичний режим, притаманний Росії кінця 20-го та початку 21-го століть. У своїй назві він поєднує два слова – «Росія» та «фашизм». Також використовують термін «російський фашизм». Американський історик та професор Єльського університету Тімоті Снайдер у травні 2022 року заявляв, що росія відповідає більшості критеріїв, які притаманні фашизму. Серед них – культ особистості єдиного лідера, культ мертвих у формі культу перемоги у Другій світовій війні, а також міф про золотий вік імперського минулого, який треба відновити силою.

Снайдер пояснює, що хоча офіційно російський режим виступає проти фашизму, насправді цей «антифашизм» просто став правом російського лідера визначати національних ворогів. За словами історика, фашисти, які називають фашистами інших людей, – «це фашизм, доведений до алогічності, культ абсурду. Це кінцева точка, в якій мова ненависті робить біле чорним, а пропаганда заснована лише на завзятості».