Володимир Зеленський розповів, що в ході українсько-російських переговорів сторони озвучують уже більш реалістичні позиції, але ще потрібен час. Про це йдеться у зверненні Зеленського.

Президент заявив, що для перемоги усі громадяни мусять працювати кожен на своєму місці, в тому числі і члени переговорної групи з РФ.

«Це важливо. Складно, але важливо, тому що будь-яка війна завершується угодою. Зустрічі тривають. Як мені доповідають, позиції на переговорах звучать уже реалістичніше. Проте, ще необхідний час, щоб рішення були в інтересах саме України», – заявив Володимир Зеленський.

Він додав, що захисники України дають цей час українській делегації, захищаючи Україну всюди.

«Всюди, де ворог хоче прорватися», – зазначив Глава держави.

Раніше сьогодні радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, який є учасником переговорів із РФ, заявив, що дискусії між делегаціями України і Росії є «важкими» і продовжаться 16 березня.