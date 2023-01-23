ЗСУ у понеділок, 23 січня, збили два російські літаки Су-25, вертоліт Ка-52 «Алігатор», дві ракети Х-52 та безпілотник «Орлан», якими російські терористи атакували Україну. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ворожі повітряні цілі ЗСУ збили 23 січня у проміжку від 10:00 до 16:00.

«На східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищено два російські штурмовики Су-25, ударний вертоліт Ка-52, дві керовані авіаційні ракети Х-59, БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10"», – йдеться у повідомленні.

У Генеральному штабі Збройних Сил України повідомляють, що з початку повномасштабного вторгнення в Україні ліквідували 121 тис. 480 російських окупантів, з яких 720 знищено за минулу добу.

Станом на 23 січня російська окупаційна армія втратила 287 літаків, 277 вертольотів і 3150 танків.