ЗСУ заволоділи кількома позиціями під Красногорівкою, які РФ утримувала з 2014 року. Про це в ефірі телемарафону розповів речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

На Таврійському напрямку наші війська та ударні підрозділи продовжують ведення наступальних дій на визначених напрямках. Є просування вперед. За минулу добу втрати ворога в особовому складі істотні: безповоротні – 104, санітарні – 202, полон – двоє осіб. 34 одиниці озброєння та військової техніки знищено.

Водночас, під Красногорівкою Донецької області штурмові підрозділи Сил оборони внаслідок добре спланованого контрвипаду заволоділи кількома позиціями, які утримувалися ворогом з 2014 року.

ЗСУ заволоділи кількома позиціями під Красногорівкою, які РФ утримувала з 2014 року

Щодо Запорізького напрямку речник повідомив, що ворог концентрується на обороні, зосереджуючи основні зусилля на запобіганні наступу Сил оборони.

Російські окупанти намагалися повернути втрачені позиції поблизу Макарівки, завдали авіаударів по н.п. Новоданилівці, Оріхову, Степногірську. Водночас Шершень зазначив, що перекидання ворога з Херсонщини на Запоріжжя вже не спостерігається.