На військовій базі біля Кабула в Афганістані чекають на евакуацію 12 громадян України. Про це 17 серпня повідомило «Суспільне».

Громадяни України, які працювали в Афганістані за приватним військовим контрактом, наразі виявилися заблокованими на базі в країні. Її оточили таліби.

«Вони заблоковані всередині та не можуть вийти за межі бази, бо у місті відбувається хаос. База оточена талібами, наразі все безкровно, мирно та без стрілянини. Але хлопці не можуть зрозуміти, у якому становищі вони перебувають. Найімовірніше, їх тримають у заручниках», ㅡ розповіла дружина одного з українців.

Вона зазначила, що зранку 16 серпня ще мала зв'язок з чоловіком. Близько 7:30 він написав, що таліби вже на базі. Співрозмовник «Ліга.нет» зазначив, що таліби сказали віддати зброю.

«Ми сказали, що поки ми тут зброю віддавати не будемо. Вони нашу стару охорону прогнали, самі стали замість неї», – цитує видання співрозмовника із заблокованої бази.

Заблоковані українці та їхні родичі звернулися по допомогу до Міністерства закордонних справ, військового аташе та консульства України у Таджикистані. За їхніми словами на деякі листи та дзвінки відповіді не було. Втім, українцям таки запропонували своїм ходом дістатися до Пакистану. З іншого боку, вони не можуть покинути базу, а до аеропорту потрібно добиратися три кілометри.

Як зазначили у МЗС, зараз відомо про 12 громадян України, які перебувають там. Однак, за даними ЗМІ, заблоковані українці є і на інших базах. Очільник МЗС Олег Ніколенко зазначив, що наразі посольство України підтримує зв'язок із заблокованими українцями та буде інструктувати про подальші кроки, щойно з'явиться можливість евакуації.