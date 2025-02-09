Водій Porsche Cayenne їздив на пішохідній площі перед Львівською оперою, де розташований сухий фонтан

У суботу, 8 лютого, львівські патрульні розшукали водія Porsche Cayenne, який їздив пішохідною площею перед Львівською оперою. Водієм виявився 18-річний юнак, який був у нетверезому стані.

Як розповіли в патрульній поліції Львівщини, під час моніторингу соцмереж поліцейські виявили відео, де невідомий їздить по сухому фонтану на площі перед оперним театром. Автомобіль порушника розшукали завдяки камерам Центру безпеки міста.

«Увечері надійшло орієнтування, що згаданий автомобіль Porsche Cayenne їде вулицею Замарстинівською. На сусідній вулиці його зустрів екіпаж і дав вказівку про зупинку. Водій її проігнорував і спробував втекти. Екіпажі наздогнали і заблокували порушника», – cказано в повідомленні поліції.

Виявилося, що 18-річний водій Porsche Cayenne був за кермом п’яний. У медичному закладі підтвердили стан алкогольного спʼяніння і перебування під дією лікарських препаратів. За даними ZAXID.NET, водій є мешканцем Луцька.

На порушника винесли постанови за порушення ПДР, протоколи за ігнорування вимог про зупинку та керування транспортним засобом в стані спʼяніння.