Смертельна аварія сталася ввечері 28 серпня в селі Милуші Луцького району

Луцький міськрайонний суд виніс вирок Владиславу Газі за вчинення смертельної ДТП. Обвинувачений на автомобілі Mercedes-Benz збив на смерть 55-річного чоловіка, який переходив дорогу у невстановленому місці. За скоєне водію призначили 4 роки тюрми. Крім того, він має компенсувати дружині загиблого 904 тис. грн.

Як йдеться у вироку від 17 березня, аварія сталася ввечері 28 серпня в селі Милуші Луцького району. За даними слідства, 21-річний водій автомобіля Mercedes-Benz Владислав Гага збив 55-річного лучанина, який переходив дорогу у невстановленому місці. Пішохід від отриманих травм загинув на місці події.

Обвинувачений розповів у суді, що в день аварії їхав зі швидкістю приблизно 90 км/год з Ковеля у Луцьк. За його словами, поблизу села Милуші він розминався з фурою і не побачив пішохода, внаслідок чого відбулося зіткнення.

Дружина загиблого просила призначити Владиславу Газі покарання, що повʼязане з позбавленням волі. Вдова зазначила, що дізналася про ДТП від поліції. На місці події вона побачила, що її чоловіка буквально розірвало на шматки від удару. Рідні обвинуваченого нібито пропонували жінці 2000 доларів, але за умови, якщо його не увʼязнять.

Суддя Алла Полюшко визнала Владислава Гагу винним за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого) й призначила 4 роки позбавлення волі. Крім того, обвинувачений зобовʼязаний компенсувати дружині загиблого 904 тис. грн. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.