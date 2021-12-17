Смертельна ДТП трапилася на виїзді з районного центру

У Бучачі на Тернопільщині 21-річний водій пікапа Mitsubishi збив літнього чоловіка, який перебігав дорогу поза пішохідним переходом. Сама ДТП трапилася сьогодні, 17 грудня, близько 07:14 на виїзді з районного центру. Постраждалий у ДТП пішохід від отриманих травм помер у лікарні.

Правоохоронці встановили, що загиблим є 70-річний мешканець Бучача. Чоловік вирішив перейти дорогу не через пішохідний перехід і потрапив під колеса автомобіля. Водій на місце пригоди викликав поліцію та медиків швидкої допомоги.

«З важкими тілесними ушкодженнями до реанімаційного відділення лікарні потрапив житель Бучача. Чоловіка 17 грудня близько 07:14 збив водій автомобіля Mitsubishi L200. Аварія трапилася на трасі Івано-Франківськ–Бучач–Тернопіль у Бучачі. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, чоловік переходив проїжджу частину дороги за межами пішохідного переходу», – повідомляють в поліції Тернопільщини.

Поліцейські взяли зразки у водія на встановлення вмісту алкоголю в крові

Пенсіонера з важкими тілесними ушкодженнями госпіталізували в реанімацію Бучацької райлікарні. Проте медикам не вдалося врятувати життя чоловікові. За кілька годин після автопригоди він помер.

«Водію, який скоїв ДТП, 21 рік. Він місцевий мешканець. Чоловік не залишив місця аварії, а намагався допомогти постраждалому. В нього правоохоронці взяли зразки крові на вміст алкоголю», – повідомили додатково ZAXID.NET в поліції.

Поліцейські факт ДТП внесли в ЄРДР за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть людини). Триває розслідування.