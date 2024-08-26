Аварія сталась 25 серпня в одному з сіл Червоноградського району

У неділю, 25 серпня, у Червоноградському районі Львівщини 23-річний місцевий мешканець розбився на мотоциклі. Він в’їхав у електроопору та отримав не сумісні із життям травми.

Як повідомила поліція, аварія сталась 25 серпня близько 20:00 в одному з сіл Червоноградського району. 23-річний місцевий мешканець не впорався з керуванням мотоциклом Viper, зіткнувся з електроопорою та від отриманих травм помер на місці ДТП.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Поліцейські встановлюють обставини аварії.