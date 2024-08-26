На трасі у межах міста Бібрка на Львівщині вантажівка збила 57-річного чоловіка

Ввечері у неділю, 25 серпня, на трасі у межах міста Бібрка на Львівщині вантажівка збила 57-річного чоловіка. Від отриманих травм пішохід загинув на місці. Про це повідомила Нацполіція Львівщини.

Як вказано у повідомленні правоохоронці, аварія сталась 25 серпня близько 20:00 на автодорозі Львів-Рогатин-Івано-Франківськ-Мукачево в межах міста Бібрка. За попередніми даними, водій тягача МАN, 28-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода, місцевого мешканця віком 57 років. Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.