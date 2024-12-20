Біля костелу в Рівному мотоцикліст збив на смерть пенсіонерку

Рівненський міський суд виніс вирок 25-річному водію мотоцикла Honda, який на пішохідному переході збив пенсіонерку. Від отриманих травм потерпіла померла у реанімації. За скоєне обвинуваченому призначили два роки іспитового строку.

Як йдеться у вироку від 12 грудня, аварія сталася 20 травня 2024 року неподалік костелу на вулиці Соборній у Рівному. Близько 11:00 водій мотоцикла Honda PC32 збив 80-річну жінку, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Потерпілу госпіталізували, втім через три дні вона померла у реанімації.

Обвинувачений Юрій Ч. визнав свою вину та розкаявся. Він зазначив, що з потерпілою примирився та відшкодував завдану шкоду. Просив не позбавляти його права керувати транспорними засобами, оскільки працює водієм у військовій частині.

Потерпіла, яка є родичкою загиблої, просила призначити Юрію Ч. покарання, що не повʼязане з позбавленням волі, адже він відшкодував завдані збитки та протягом року має компенсувати ще 205 тис. грн моральної шкоди.

Суддя Євгеній Сидорук визнав мотоцикліста винним за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої), проте звільнив від основного покарання й призначив два роки умовного терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.