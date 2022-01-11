Бригада швидкої допомоги, яка прибула на місце події, констатувала смерть дівчини

На околиці Тернополя з відчиненого вікна багатоповерхівки вистрибнула 26-річна дівчина. Трагедія трапилася на вул. Овочевій в одному із новозбудованих багатоповерхових будинків. В центрі екстреної медичної допомоги підтвердили ZAXID.NET, що дівчина впала з восьмого поверху.

Випадок стався 10 січня близько 18:00 на вул. Овочевій. На місце події очевидці викликали швидку допомогу та правоохоронців. В центрі екстреної медичної допомоги підтвердили ZAXID.NET, що їх лікарі дійсно виїжджали на такий виклик. «Наші медики приїхали за вказаною адресою, але, на жаль, вже не змогли надати дівчині допомогу, вона померла до приїзду бригади швидкої допомоги», — розповіла заступниця директора центру екстреної медичної допомоги Тернопільщини Тетяна Суханська.

В поліції також ZAXID.NET розповіли те, що дівчина сама впала з вікна восьмого поверху. На місці події працювали спеціалісти з Тернопільського районного управління поліції. Наразі факт смерті 26-річної дівчини внесли в ЄРДР за ст. 115 ККУ з приміткою «самогубство». Триває розслідування.

Наразі не відомо, чи 26-річна тернополянка проживала сама чи з кимось із родичів. І також чи мала вона сім'ю.