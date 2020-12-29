26-річна Василина Хамуляк 19 грудня поїхала на роботу і більше додому не повернулася

На Львівщині оголосили в розшук безвісти зниклу 26-річну мешканку Перемишлянського району Василину Хамуляк, яка ще 19 грудня поїхала на роботу до Львова і більше додому не повернулася.

У Перемишлянському відділі поліції повідомили ZAXID.NET, що 26-річна Василина Хамуляк (Ліщинська) проживає у селі Стоки Перемишлянського району. 19 грудня вона поїхала з дому на роботу до Львова і зникла.

Василина Хамуляк розповідала своїм родичам, що працює у мережі магазинів «Свій маркет» у Львові, однак, як вже вдалося з’ясувати поліцейським, жінка офіційно звільнилася звідти ще у 2019 році. Тому, де вона насправді останнім часом працювала, наразі незрозуміло.

Востаннє жінка виходила на зв’язок з родичами 25 грудня та повідомила, що перебуває у Червонограді, де відкрили новий магазин цієї мережі, і вже повертається додому. Однак досі додому не приїхала, з нею відсутній телефонний зв’язок. Спершу родичі розшукували зниклу самостійно, а у вівторок, 29 грудня, звернулися з заявою в поліцію.

Відомо, що жінка розлучена, виховує малолітню доньку.

Прикмети зниклої: зріст 160-165 см, волосся русяве, була одягнена в куртку синього кольору з капюшоном, чорні джинси, чорні чоботи.

Усіх, кому відоме місце перебування безвісти зниклої, просять звертатись за телефонами «102» або 0679993742.