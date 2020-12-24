Тіло пенсіонера знайшли біля річки Вишня

У вівторок, 22 грудня, у Мостиському районі на Львівщині знайшли мертвим 74-річного Антона Хваліхвоста, оголошеного безвісти зниклим тиждень тому. Чоловік ще 15 грудня поїхав до лісу на велосипеді та зник.

74-річний мешканець Мостиськ Антон Хваліхвост виїхав із дому на велосипеді 15 грудня та після цього назад не повернувся. Спочатку чоловіка шукали волонтери та місцеві мешканці. 18 грудня поліція офіційно оголосила пенсіонера в розшук.

У пошуково-рятувальній волонтерській організації SARVA розповіли ZAXID.NET, що після тижня пошуків тіло Антона Хваліхвоста випадково знайшли перехожі у полі поблизу річки Вишня –приблизно за три кілометри від дому. Схоже, чоловік заблукав і не зміг знайти дорогу до дому.

У поліції Львівщини підтвердили ZAXID.NET, що розшукуваного пенсіонера знайшли мертвим. На його тілі не виявлено ознак насильницької смерті. Точну причину смерті встановить експертиза. Попередньо відомо, що чоловік помер унаслідок серцевого нападу в першу ніч після зникнення.