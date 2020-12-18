74-річний пенсіонер зник ще 15 грудня

Поліція та волонтери розшукують 74-річного мешканця Мостиського району. Останній раз чоловіка бачили 15 грудня у Мостиськах на вул. Рудниківській. Близько 15-ї години 74-річний Антон Хваліхвост виїхав із дому на велосипеді синього кольору та після цього не повернувся. Спочатку чоловіка шукали волонтери та небайдужі. У п’ятницю, 18 грудня, поліція оголосила пенсіонера в розшук.

«16 грудня у Мостиське відділення поліції надійшло повідомлення від мешканця району про те, що 15 грудня, близько 15:00 його 74-річний дідусь Антон Хваліхвост виїхав із дому на велосипеді та не повернувся. До розшуків безвісно зниклого пенсіонера, жителя міста Мостиська, залучені співробітники всіх служб територіального відділення поліції та небайдужі громадяни», – повідомили у поліції.

Прикмети чоловіка: середнього зросту, худорлявої статури, волосся пряме, сиве, коротко стрижене, очі сірого кольору, ніс прямий, губи тонкі, деякі зуби відсутні. Був одягнений в світло-зелену куртку, коричневу шапку, коричневий светр, сорочку в чорно-білу клітку, чорні штани та чорні чоботи.

Усіх, хто може допомогти встановити місце перебування чоловіка, просять зателефонувати за номерами 097 9151891, 098 3614359 або на оперативну лінію 102.