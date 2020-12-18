13-річного Андрія Муху розшукують у Львові

Львівська поліція розшукує 13-річного мешканця вул. Кошиця, який два дні тому втік з дому після сварки з батьками.

Шевченківський відділ поліції оголосив у розшук 13-річого Андрія Муху, який о 16:00 у середу, 16 грудня втік з дому на вул. Кошиця після сварки з сім’єю. З того моменту на зв’язок він не виходить.

Прикмети хлопчика: зріст – 157 см. Світле довге волосся, без шапки, худорлявої тілобудови. Андрій Муха був одягнений у чорні кросівки та зелену куртку, з дому вийшов без шапки.

Усіх, кому щось відомо про місце перебування хлопчика, просять повідомити у поліцію (102) або за номером 0969410917.