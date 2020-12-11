14-річна Віолетта Єрмілова зникла 10 грудня у Рудках

Поліцейські оголосили у розшук 14-річну мешканку Рудок Віолетту Єрмілову. Як повідомляє поліція, дівчинка вранці 10 грудня вийшла з дому та досі не повернулась.

У повідомленні Самбірського відділу поліції вказано, що дівчинка живе у місті Рудки, що на Самбірщині. У четвер, 10 грудня, приблизно о 08:00 Віолетта Єрмілова пішла з дому до школи. Однак у школі дівчинки не було, а зв'язок з нею зник. 14-річна дівчинка досі не повернулась додому, тому поліція оголосила її в розшук.

У день зникнення Віолетта Єрмілова була одягнена у синій плащ, білу шапку, темні штани та уги. Її зріст становить приблизно 160 см, у неї русяве кучеряве волосся та світлі очі.

Поліцейські просять телефонувати на оперативну лінію 102 усіх, хто має будь-яку інформацію про місцеперебування дівчинки.