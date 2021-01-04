У Львові знайшли зниклу три тижні тому 14-річну школярку
Віолетта Єрмілова, яка зникла 10 грудня, була оголошена у національний розшук
Суспільство — Софія Лазуркевич, сьогодні, 11:270
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3 січня правоохоронці виявили зниклу 14-річну дівчину на залізничному вокзалі у Львові
Поліцейські розшукали зниклу понад три тижні тому 14-річну мешканку Рудок Віолетту Єрмілову. Про це вранці 4 січня повідомила прес-служба Нацполіції Львівщини.
До розшуків 14-річної Віолетти Єрмілової, яка 10 грудня 2020 року пішла до школи і не повернулася, були залучені співробітники усіх підрозділів та служб поліції Львівщини. Також її оголосили у національний розшук.
Поліцейські Львівщини обстежували хостели, вокзали та автовокзали, а також інші місця можливого перебування дівчини. 3 січня правоохоронці виявили зниклу 14-річну дівчину на залізничному вокзалі у Львові.
Поліцейські передали школярку рідним. З ними проведено профілактичні бесіди, з дівчиною працював психолог.
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