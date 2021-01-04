3 січня правоохоронці виявили зниклу 14-річну дівчину на залізничному вокзалі у Львові

Поліцейські розшукали зниклу понад три тижні тому 14-річну мешканку Рудок Віолетту Єрмілову. Про це вранці 4 січня повідомила прес-служба Нацполіції Львівщини.

До розшуків 14-річної Віолетти Єрмілової, яка 10 грудня 2020 року пішла до школи і не повернулася, були залучені співробітники усіх підрозділів та служб поліції Львівщини. Також її оголосили у національний розшук.

Поліцейські Львівщини обстежували хостели, вокзали та автовокзали, а також інші місця можливого перебування дівчини. 3 січня правоохоронці виявили зниклу 14-річну дівчину на залізничному вокзалі у Львові.

Поліцейські передали школярку рідним. З ними проведено профілактичні бесіди, з дівчиною працював психолог.