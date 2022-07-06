Злодієм виявився 27-річний мешканець Донецької області

У середу, 6 липня, львівські патрульні оперативно затримали злодія, який обікрав автомобіль, припаркований біля «Голосківського кладовища» у Львові. Затриманим виявився 27-річний раніше судимий мешканець Донецької області.

За даними патрульної поліції, з автомобіля ВАЗ 21010, який був припаркований на кладовищі в районі вул. Миколайчука, було викрадено сумку з особистими речами, грошима та документами.

Затриманий викрав сумку з грішми та документами з автомобіля, а потім викинув її в кущі

Власник автомобіля зателефонував в поліцію, надав опис злодія та вказав напрямок, в якому той пішов. Водій підбіг до автомобіля і також поїхав за крадієм. Поліцейські оперативно зупинили схожу за описами особу, а неподалік у кущах виявили викрадену з авто сумку.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Затриманим виявився 27-річний мешканець Донецької області, який нещодавно вийшов з місць позбавлення волі.