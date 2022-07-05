37-річний та 38-річний жителі Краматорська торгували наркотиками у Львові

У Львові затримали двох наркоторговців з Донецької області, які робили по місту закладки наркотиків.

Як розповіли у вівторок, 5 липня, в управлінні поліції охорони у Львівській області, закладчиків виявили під час патрулювання території у Львові. Затриманими виявились 37-річний та 38-річний жителі міста Краматорська Донецької області.

Під час поверхневої перевірки у них виявлено мобільні телефони, на яких були фото та відеоматеріали з місцями залишених «подарунків».

Донецькі наркоторговці робили закладки у Львові (фото поліції)

Працівники поліції охорони Львівщини доставили затриманих у відділ поліції, де їм оголосили підозру у незаконному виробництві та збуті наркотиків (ч. 1 та 2 ст. 307 ККУ). Затриманим загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.