Бійка у Новояворівську завершилася трагедією

У Новояворівську на Львівщині бійка між двома чоловіками-переселенцями завершилася смертю одного із них. Інцидент стався 7 травня у міській школі, де місцева влада тимчасово розташувала обох переселенців. У результаті суд арештував винуватця трагедії – 42-річного мешканця Луганщини.

Як повідомили у Львівському апеляційному суді, відповідно до матеріалів справи, 7 травня увечері близько 21:00 у коридорі Новояворівської школи №1 між 42-річним мешканцем Луганської області та 32-річним постраждалим з Донеччини стався словесний конфлікт, який переріс у бійку. Луганчанин завдав своєму опоненту удар кулаком у шию, внаслідок чого потерпілий втратив рівновагу та впав обличчям на бетонну підлогу.

Після цього луганчанин схопив постраждалого за руку та поволік по сходах на подвір’я школи. Від удару об бетонне покриття сходів постраждалий отримав закриту черепно-мозкову травму та інші тяжкі тілесні ушкодження, які спричинили його смерть. Причину конфлікту між чоловіками правоохоронці не розголошують.

У прес-службі Львівського апеляційного суду уточнили ZAXID.NET, що обоє чоловіків – вимушені переселенці і тимчасово проживали у школі у Новояворівську, де і сталася трагедія. Також відомо, що підозрюваний раніше судимий у п’яти злочинах. Тепер йому оголосили підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні (ч. 2 ст. 121 ККУ).

Яворівський районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Колегія суддів Львівського апеляційного суду 27 травня відхилила апеляційну скаргу адвоката затриманого та підтвердила рішення суду першої інстанції щодо тримання його під вартою.