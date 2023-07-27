Чоловік погрожував підірвати гранату на АЗС у Трускавці

Трускавецький міський суд Львівської області виніс вирок 34-річному мешканцю Борислава Дмитрові Панастю, який у березні погрожував підірвати гранату на автозаправці в Трускавці. За незаконне зберігання боєприпасів та хуліганство чоловікові присудили 3,5 року тюрми. Про завершення розгляду справи повідомила обласна прокуратура.

За матеріалами справи, у березні в нічний час засуджений в стані алкогольного сп’яніння прийшов на автозаправну станцію «ОККО», що на вул. Дрогобицькій в Трускавці. Біля входу в приміщення торгового залу автозаправки в нього виникла суперечка з відвідувачами, під час якої він витягнув із кишені куртки гранату РГД-5 та погрожував її підірвати. Один із відвідувачів викликав поліцію.

Правоохоронці затримали хулігана. Слідство встановило, що засуджений без спеціального дозволу придбав ручну гранату та зберігав в себе вдома.

У суді обвинувачений свою вину визнав та розкаявся.

Суд визнав 34-річного Дмитра Панастя винним у незаконному придбанні, зберіганні та носінні боєприпасу, а також хуліганстві (ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 296 ККУ). Вироком суду від 13 липня йому призначили покарання у вигляді трьох років та шести місяців позбавлення волі. На вирок ще може бути подана апеляція.