У затриманого 36-річного мешканця Львівщини вилучили гроші, які він видурив у пенсіонерки

У Львові телефонний шахрай видурив у 76-річної пенсіонерки 8 тис. доларів нібито на лікування її доньки, яка потрапила в ДТП. Поліцейські вже затримали підозрюваного у злочині 36-річного мешканця Львівщини, йому загрожує 12 років тюрми та конфіскація майна.

Як повідомили в поліції Львівщини, інцидент трапився 25 липня близько 17:00. Жертвою шахрайства стала 76-річна львів’янка. До неї зателефонував нібито її донька та розповіла, що потрапила у ДТП, отримала травми і для лікування терміново необхідні гроші.

Пенсіонерка сприйняла цю вигадану історію як правду. Згодом до неї додому приїхав невідомий чоловік, якому вона передала 8 тис. доларів США. Після цього з’ясувалось, що в аварію донька пенсіонерки не потрапляла, а насправді літня жінка стала жертвою шахрайства.

Поліцейські оперативно затримали підозрюваного. Розкрити злочин допомогло відео з камер спостереження «Безпечна Львівщина». Шахраєм виявився 36-річний львів’янин, раніше судимий за крадіжки та збут наркотиків. Його затримали, також у нього вилучили гроші, які він видурив у пенсіонерки.

Затриманому загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна (ч.4 ст.190 ККУ). Поліцейські перевіряють його причетність до інших злочинів.

Поліцейські застерігають людей, щоб не стати жертвою шахраїв. Якщо вам повідомили якусь інформацію про вашого родича, зателефонуйте йому чи їй та з’ясуйте, чи це правда. Ніколи не повідомляйте підозрілим незнайомцям свою домашню адресу та не передавайте їм гроші. У випадку, якщо вами зацікавились шахраї, негайно повідомляйте про це у поліцію.